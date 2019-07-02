Кравчук заявил о необходимости диалога между Киевом и Москвой

Киев, 2 июля. Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал неэффективными минские переговоры и заявил, что нужно начать диалог с Москвой.

По словам Кравчука, неэффективность переговоров по ситуации в Донбассе в минском формате признали даже в Европе.

«Я всегда заявлял, что минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе», — заявил первый украинский президент в эфире телеканала NewsOne.

Кравчук сказал, что минский процесс используется в качестве ширмы для прикрытия настоящих намерений. По его словам, не нужно винить Украину в бездействии, поскольку Россия, считает он, «тоже не идет навстречу».

«Выступаю за возвращение к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменит, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну», — подчеркнул Кравчук.

Отношения России и Украины обострились в 2014 году на фоне госпереворота в Киеве и прихода к власти антироссийски настроенного правительства. Легитимность новых украинских властей отказались признавать в Донецкой и Луганской областях Украины, после чего там началась так называемая «антитеррористическая операция», ставшая по сути гражданской войной украинского правительства против жителей своей же страны.

Проблема урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины обсуждается на переговорах в различных форматах. Договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске при посредничестве РФ и ОБСЕ. Впрочем, соглашения о перемирии продолжают нарушаться в Донбассе чуть ли не ежедневно.

Киев неоднократно пытался обвинить Москву в вооруженном участии в гражданской войне на Украине и поддержке «сепаратистов». Российские власти заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и в полной мере заинтересована в его разрешении мирным путем.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Украина выдвинула новые обвинения главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику — Киев подозревает его в «свержении конституционного строя» и «захвате власти с применением насильственных действий».