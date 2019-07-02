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Павлиашвили заступился за Катамадзе

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Павлиашвили заступился за Катамадзе

Москва, 2 июля. Музыкант Сосо Павлиашвили призвал не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за ее отказ выступать в России.

Ранее Катамадзе написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Певица заявила, что концерт на фестивале «Усадьба Jazz» станет ее последним выступлением в России.

«Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет в Россию», — сказал Павлиашвили в интервью «Вечерней Москве».

Павлиашвили заступился за Катамадзе

Музыкант подчеркнул, что проявление излишней эмоциональности едва ли является хорошим решением в подобной ситуации.

«Кто-то может расценить это как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение», — заявил Павлиашвили.

Напомним, 20 июля в Грузии начались массовые акции протеста. Формальным поводом для них стало участие российской делегации в сессии Международной ассамблеи православия. Агрессивно настроенные сторонники скандального политика Михаила Саакашвили набросились на россиян, после чего те были вынуждены покинуть страну. К протестующим присоединились оппозиционеры, митинг в центре Тбилиси перерос в беспорядки и столкновения с полицией, в ходе которых пострадали около 240 человек.

Павлиашвили заступился за Катамадзе

Власти Грузии воспользовались возможностью перенаправить волну народного гнева на «внешнего врага», хотя протестующие пытались добиться кадровых перестановок в грузинском правительстве. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заинтересованном в «общественном расколе» в Грузии.

В целях обеспечения безопасности граждан РФ президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания грузинских властей не способствуют нормализации отношений между двумя странами.

Как пишет «Газета.ру», накануне Россия отложила отмену виз для граждан Грузии «до лучших времен».

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Автор: Виталий Рыжков
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