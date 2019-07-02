Порошенко предлагал Климкину войти в список своей партии

Киев, 2 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получал приглашение от экс-президента Украины Петра Порошенко войти в список партии «Европейская солидарность». Об этом рассказал сам украинский министр.

«Я никогда не собирался идти в список «Европейской солидарности», я никогда не был политической частью БПП... Бывший президент [Украины Петр Порошено] предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием», — заявил Климкин.

Он добавил, что планирует уйти в политический отпуск. До этого он рассматривал вариант баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу, однако решил отказаться от этой идеи. В то же время, у него множество вариантов продолжения политической карьеры, например Климкин обдумывает идею стать мэром Киева, пишет газета «Известия».

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский объявил о намерении распустить парламент Украины. Позднее Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов в парламент, которые состоятся 21 июля.

Выборы в Верховную раду пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным социологических опросов рейтинг партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» составляет 7,7%.