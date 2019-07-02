Кравчук раскритиковал Климкина за «самостоятельность»

Киев, 2 июля. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ранее глава МИД не действовал без согласования с руководителем государства.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Ранее Климкин не согласовал с главой государства ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам, задержанным в территориальных водах России в Керченском проливе.

Первый украинский президент Кравчук заявил, что инцидент с Климкиным представляет собой исключительный случай в истории страны.

«Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику», — сказал экс-президент в эфире телеканала NewsOne.

После победы Зеленского на президентских выборах на Украине Климкин сообщил о желании покинуть пост министра, однако депутаты Верховной рады не проголосовали за отставку главы МИД. Позднее президент поставил в упрек Климкину, что узнает о действиях внешнеполитического ведомства страны из интернета. Зеленский подчеркнул, что министр не согласовывал с ним ноту по морякам и предложил отправить Климкина в «продолжительный» отпуск.

«В конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют Путин (президент РФ Владимир Путин — прим. ФАН) с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать», — резюмировал Кравчук.

25 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в украинское посольство в Москве. В документах обращалось внимание на имеющиеся в рамках российского законодательства возможности в отношении украинских моряков и задержанных кораблей, которые могут быть использованы украинской стороной в процессе их освобождения. Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и в ответ потребовал освободить 24 украинских моряка и три корабля.

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Несмотря на требования российских пограничников изменить курс, они продолжали опасно маневрировать и не реагировали не предупреждения. После многочасового преследования пограничные подразделения ФСБ России были вынуждены приступить к их задержанию. Были арестованы 22 военных моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины. В России назвали случившееся спланированной провокацией, направленной на повышение рейтинга тогда еще президента Украины Петра Порошенко. Владимир Путин подчеркнул, что российские пограничники действовали в рамках закона, а степень вины украинских моряков определит суд.