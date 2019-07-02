Первые кадры «Ведьмака» от Netflix выложили в Cеть
Вашингтон, 2 июля. В Сети появились первые промо-материалы к сериалу «Ведьмак», который снимает американская телекомпания Netflix. Его премьера состоится в декабре 2019 года.
Сериал обзавелся слоганом «Худшие монстры — это те, которых мы создаем сами»; кроме того, фанаты получили возможность посмотреть, как выглядят главные персонажи готовящегося сериала, в частности: Геральт из Ривии, Цири и Йеннифер.
Одним из продюсеров сериала выступает Лорен Шмидт Хиссрих, которая участвовала в создании еще одного сериала от Netflix под названием «Daredevil».
Некоторые критики уже отметили, что на постере у Геральта лишь один меч, хотя в книге Анджея Сапковского он пользовался двумя, пишет «Газета.ру».
По словам создателей, снимая сериал, они ориентировались в первую очередь на книгу Сапковского, а не популярную игру.
Главная роль Геральта из Ривии, охотника на монстров, досталась Генри Кавиллу, прославившемуся после роли Супермена в адаптации DC. Отметим, что решение взять в проект Кавилла, который получил наибольшую известность благодаря роли Супермена, руководство Netflix решило после того, как актер сам обратился к телеканалу и предложил свою кандидатуру, заявив, что является давним поклонником книг и игр по вселенной ведьмака.
В сериале также будут задействованы Джоди Мэй, Бьерн Хлинур Харальдссон, Адам Леви, МайАнна Беринг, Мими Дивени и Милли Брэйди.
«Ведьмак» является культовой серией книг польского писателя Анджея Сапковского. Мировую известность произведение получило после выхода трилогии игр от польской студии CD Project Red.
Get your first look at Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra), and Ciri (Freya Allan) in #TheWitcher pic.twitter.com/2l0R2vgBZt— See What's Next (@seewhatsnext) July 1, 2019