Первые кадры «Ведьмака» от Netflix выложили в Cеть

Вашингтон, 2 июля. В Сети появились первые промо-материалы к сериалу «Ведьмак», который снимает американская телекомпания Netflix. Его премьера состоится в декабре 2019 года.

Сериал обзавелся слоганом «Худшие монстры — это те, которых мы создаем сами»; кроме того, фанаты получили возможность посмотреть, как выглядят главные персонажи готовящегося сериала, в частности: Геральт из Ривии, Цири и Йеннифер.

Одним из продюсеров сериала выступает Лорен Шмидт Хиссрих, которая участвовала в создании еще одного сериала от Netflix под названием «Daredevil».

Некоторые критики уже отметили, что на постере у Геральта лишь один меч, хотя в книге Анджея Сапковского он пользовался двумя, пишет «Газета.ру».

По словам создателей, снимая сериал, они ориентировались в первую очередь на книгу Сапковского, а не популярную игру.

Главная роль Геральта из Ривии, охотника на монстров, досталась Генри Кавиллу, прославившемуся после роли Супермена в адаптации DC. Отметим, что решение взять в проект Кавилла, который получил наибольшую известность благодаря роли Супермена, руководство Netflix решило после того, как актер сам обратился к телеканалу и предложил свою кандидатуру, заявив, что является давним поклонником книг и игр по вселенной ведьмака.

В сериале также будут задействованы Джоди Мэй, Бьерн Хлинур Харальдссон, Адам Леви, МайАнна Беринг, Мими Дивени и Милли Брэйди.

«Ведьмак» является культовой серией книг польского писателя Анджея Сапковского. Мировую известность произведение получило после выхода трилогии игр от польской студии CD Project Red.