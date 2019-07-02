Винокур вступился за Пугачеву, проехавшую по перрону на машине 

Москва, 2 июля. Народный артист РСФСР Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону на машине.

«Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?» — отметил Винокур в интервью Пятому каналу.

Артист добавил, что Пугачева «заслужила своей жизнью» право на особое отношение, а критикуют ее за этот поступок только «злопыхатели».

Фото и видео с места событий появились ранее в официальном аккаунте форума поклонников Пугачевой в Instagram. На записи видно, как непосредственно к вагону подъезжает машина Примадонны. Известно, что на поезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу.

Позднее стало известно, что РЖД проведут проверку по факту появления машины Пугачевой на перроне, передает RT. В РЖД отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В компании подчеркнули, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам.

Многие поклонники возмущены поведением Примадонны. Больше всего фанатов Пугачевой интересовал вопрос: неужели за деньги можно все, что угодно.

Ранее инцидент прокомментировала певица Любовь Успенская. По ее словам, «надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных». При этом она добавила, что Пугачева сделала много полезного «для страны и для народа в плане музыки и многого всего другого».

Отметим, позже в соцсети были опубликованы фотографии и видео прибытия Пугачевой на вокзал в Риге. За границей Примадонна идет с детьми и мужем к зданию вокзала вместе с остальными пассажирами поезда.