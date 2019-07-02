СМИ сообщили об обнаружении посылки с зарином в почтовом отделении Facebook в США

Вашингтон, 2 июля. Два человека, предположительно, пострадали от зарина в используемом Facebook почтовом отделении в Менло-Парке, штат Калифорния.

Как сообщает NBC Bay Area со ссылкой на местных пожарных, в одной из посылок, предположительно, был зарин.

Сейчас работники почтового отделения чувствуют себя хорошо, признаки отравления не наблюдаются.

Как уточняет News.ru, тревога поднялась при проверке одной из посылок, пришедшей в офис, специальным оборудованием. Власти не исключили возможность технической ошибки, но все сотрудники эвакуированы из помещения до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования.

Зарин — это отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Жидкость без цвета и запаха. Конвенция о химическом оружии запрещает его производство и применение.