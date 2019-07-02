Учащихся в РФ будут в обязательном порядке проверять на наркотики

Москва, 2 июля. Порядок проведения осмотров студентов и школьников будет изменен. Соответствующий законопроект был разработан Минздравом России. Согласно ему, будет проводиться обязательное исследование на предмет употребления наркотиков.

Документ с текстом законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Внести изменения в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в документе.

Эксперты будут искать в организме подростков опиаты, каннабиоды, амфетамин, метамфетамин, кокаин и ряд других запрещенных веществ, пишет газета «Известия».

Напомним, что в апреле министерство просвещения России разработало проект приказа, который предлагает проверять школьников на употребление психотропных веществ и наркотиков с 13 лет. Как отметили в ведомстве, новый порядок социально-психологического тестирования сохранит базовые подходы к его проведению.

Кроме того, в июне с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, предложивший тестировать школьников и студентов на наркотики. Подобные меры, по его мнению, станут для школьников и студентов дополнительным стимулом отказаться от употребления наркотических средств.