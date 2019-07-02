Представитель Зеленского прокомментировал слова коллеги о русском языке в Донбассе

Киев, 2 июля. Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова шефа офиса главы государства являются его личным мнением.

Стефанчук пояснил, что высказывания Андрея Богдана, руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, о региональном статусе русского языка в Донбассе выражают исключительно его личную позицию. Об этом представитель главы государства в Верховной раде рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Это следует трактовать как личную позицию Богдана, она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии (партии Зеленского «Слуга народа» — прим. ФАН). Поскольку для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский», — сказал Стефанчук.

Ранее Богдан в одном из интервью заявил, что разрешил бы присвоить русскому языку статус регионального в Донецкой и Луганской областях Украины при условии, что эти регионы вновь будут подконтрольны Киеву, а украинский останется единственным государственным языком. Глава офиса Зеленского сообщил также, что выступает против статуса русского языка как второго государственного на Украине.

Комментируя высказывания Богдана, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент Украины не допустит восстановления статуса русского языка как регионального.

Как пишет «Газета.ру», депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков напомнил Богдану, что русский язык «является родным и играет значимую роль» не только для Донбасса, но и для Киева и ряда других территорий. Новиков подчеркнул, что житель страны вправе говорить на том языке, на котором он хочет, а при выборе государственного языка нужно опираться на культурный фон граждан.