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Алибасов сорвал эфир на Первом канале, пишут СМИ

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Алибасов сорвал эфир на Первом канале, пишут СМИ

Москва, 2 июля. Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева, не явившись в студию, сообщает «Собеседник».

Шепелев пригласил Алибасова в студию на съемки программы «На самом деле». Там продюсер должен был пройти тестирование на детекторе лжи, отвечая на вопросы по поводу своего недавнего отравления. В студии должны были присутствовать также эксперты, а также друзья и близкие Алибасова, которые не видели его после выписки из больницы.

«Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе «На-На», — рассказал один из участников съемки.

Когда в студии все было готово к приезду главного героя, стало ясно, что случилось нечто непредвиденное.

«Стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках», — рассказал все тот же очевидец.

Алибасов сорвал эфир на Первом канале, пишут СМИ

Как стало известно позднее, все это время продюсеры программы пытались дозвониться до Алибасова. Через пару часов сообщили, что он уже не приедет — Бари сослался на плохое самочувствие.

Издание предполагает, что срыв съемки с Алибасовым мог обойтись Первому каналу в несколько миллионов рублей. Впрочем, Шепелев все же ожидает увидеть продюсера в своей студии уже в ближайшие дни.

Ранее «Газета.ру» сообщила о реакции Алибасова на слухи об инсценировке его отравления. Продюсер подтвердил, что действительно выпил жидкость для прочистки труб, его здоровье восстановилось далеко не полностью.

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Автор: Виталий Рыжков
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