Алибасов сорвал эфир на Первом канале, пишут СМИ

Москва, 2 июля. Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева, не явившись в студию, сообщает «Собеседник».

Шепелев пригласил Алибасова в студию на съемки программы «На самом деле». Там продюсер должен был пройти тестирование на детекторе лжи, отвечая на вопросы по поводу своего недавнего отравления. В студии должны были присутствовать также эксперты, а также друзья и близкие Алибасова, которые не видели его после выписки из больницы.

«Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе «На-На», — рассказал один из участников съемки.

Когда в студии все было готово к приезду главного героя, стало ясно, что случилось нечто непредвиденное.

«Стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках», — рассказал все тот же очевидец.

Как стало известно позднее, все это время продюсеры программы пытались дозвониться до Алибасова. Через пару часов сообщили, что он уже не приедет — Бари сослался на плохое самочувствие.

Издание предполагает, что срыв съемки с Алибасовым мог обойтись Первому каналу в несколько миллионов рублей. Впрочем, Шепелев все же ожидает увидеть продюсера в своей студии уже в ближайшие дни.

Ранее «Газета.ру» сообщила о реакции Алибасова на слухи об инсценировке его отравления. Продюсер подтвердил, что действительно выпил жидкость для прочистки труб, его здоровье восстановилось далеко не полностью.