Незавершенные стройки стоят российскому бюджету 4 трлн рублей 

Москва, 2 июля. Счетная палата РФ обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). Как сообщает пресс-служба ведомства, чаще всего речь идет о детских садах, школах, университетских кампусах, объектах транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Счетная палата провела анализ открытых данных финансовой отчетности. Согласно полученным данным, к началу текущего года «в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства)».

Более четырех тысяч объектов ОНС — государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы. В них вложено порядка 260 миллиардов рублей.

Более половины средств (2,9 триллиона рублей) приходится на региональные стройки. В регионах насчитывается 58 тысяч незаконченных строек. Больше всего ОНС зафиксировано в Московской области (79,73 миллиарда рублей) и ЯНАО (70,2 миллиарда рублей).

Счетная палата вскоре направит президенту РФ письмо, «в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения».

Отметим, что Счетная палата неоднократно поднимала данный вопрос. Ранее сообщалось, то за 2018 год в министерство культуры РФ не предприняло эффективных шагов для снижения объемов незавершенного строительства. По сравнению с 2017 годом, объем ОНС практически не изменился, на 1 января 2019 года он составил более 57 млрд рублей. Всего в составе незавершенного строительства Минкульта и его подведомственных учреждений числится 223 объекта.