«Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска

Дамаск, 2 июля. Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

По его данным, большая часть подразделений «Хезболлы» двигается в пограничный район Забадани, который полностью контролируется силами этой шиитской организации. Кроме того, в районе населенного пункта Кара в горной местности Каламун к северу от сирийской столицы расположен еще один лагерь шиитского ополчения.

Бойцы «Хезболлы» принимали участие в боях на стороне сирийской армии с 2012 года, оказывая поддержку САА во всех основных сражениях. По данным «Аль-Хадас», базы и склады «Хезболлы» располагались в юго-западном пригороде Дамаска Эль-Кисва. Израиль периодически наносил по ним удары, объясняя свои действия опасением усиления влияния шиитской организации после ее участия в сирийском конфликте.

Напомним, что в ночь на 1 июля ВВС Израиля разбомбили жилой район в пригороде столицы Сирии. В ходе удара по Дамаску погибли четыре мирных жителя, в том числе трехмесячный ребенок. Сирийские системы ПВО сработали вовремя и смогли уничтожить часть воздушных целей, однако одна из израильских ракет попала в спальный район в пригороде Сахная. Несколько десятков мирных жителей получили ранения, в основном женщины и дети.

В начале января лидер «Хезболлы» Хасан Насралла предупредил, что его бойцы, а также Иран и Сирия могут провести ответную атаку против Израиля в любой момент.