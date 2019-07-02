Женщина умерла из-за опасной пыли в США

Вашингтон, 2 июля. 42-летняя женщина умерла, вдохнув пыль, в американском штате Нью-Мексико, сообщает департамент здравоохранения штата.

Причиной смерти американки стал хантавирусный кардиопульмональный синдром. Отмечается, что в районе, где она жила, это заболевание переносят преимущественно белоногие хомяки. Вирус может содержаться в выделениях грызунов и попадает в организм пострадавших через дыхательные пути. Врачи утверждают, что лишь в очень редких случаях он передается от человека к человеку.

«Если поднять пыль в местах, где водятся грызуны, это приводит к тому, что вирус попадает в воздух, где частицы можно вдохнуть», — пояснили в департаменте.

Специалисты порекомендовали жителям штата тщательно проветривать сараи и другие хозяйственные постройки перед тем, как туда войти, а также использовать дезинфицирующие средства в тех местах, где водятся грызуны.

Отметим, это происшествие стало вторым официально зарегистрированным случаем хантавирусного кардипульмонального синдрома в Нью-Мексико в нынешнем году. Первому из пациентов, подхватившему вирус, удалось выжить. По статистике, примерно в двух из пяти случаев заболевание заканчивается смертью заболевшего.

Как пишет «Газета.ру», в нынешнем году в Новосибирске отмечается всплеск заболеваемости менингококковой инфекцией, под наблюдением врачей остаются более 100 человек.

При менингококковом менингите болезнь начинается с высокой температуры и озноба. Уже на 1-2 день появляются основные симптомы менингита, на теле может образоваться геморрагическая сыпь. Головная боль — самый частый симптом, который наблюдается почти у всех больных. Менингококковый менингит в 10% случаев может приводить к тяжелому поражению мозга, а при отсутствии лечения в половине случаев заканчивается смертельным исходом.