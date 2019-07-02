Пушков оценил призыв Рады покинуть ПАСЕ

Москва, 2 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал рекомендации одного из комитетов Верховной рады приостановить работу Украины в ПАСЕ.

В понедельник комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал депутатам приостановить работу Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы пока Россия не выполнит поставленные Киевом условия.

Комментируя данное заявление, Пушков обратил внимание, что данному комитету осталось работать меньше месяца.

«Новая Рада примет другое решение. Латвия, Эстония, Грузия, Литва уже отказались от бойкота ПАСЕ из-за России. Украина осталась одна. Совсем одна», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации, передавал RT. Украинские депутаты уже заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Вместе с Украиной о решении приостановить деятельность в ПАСЕ заявили также Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Грузия. Впрочем, позже Грузия и Литва изменили свое решение.

Ряд стран подготовил резолюцию против восстановления полномочий России в ПАСЕ. Данное предложение было поддержано представителями Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии. По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, данная резолюция едва ли что-то изменит, передавал НСН.