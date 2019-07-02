США посчитали, сколько ракет «Авангард» произведет Россия

Вашингтон, 2 июля. Российский военно-промышленный комплекс может произвести до 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на некий доклад разведслужб США.

По мнению американского СМИ, возможности российского ВПК якобы ограничены поставками углеродного волокна, способного выдерживать сверхвысокие температуры во время полета на гиперзвуковой скорости.

«Ожидается, что они не смогут выпустить свыше 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его создание будет слишком дорогостоящим», — заявляет CNBS.

В то же время, США признали, что «Авангард» действительно будет поставлен на боевое дежурство, что позволит России значительно обойти в этой сфере США и Китай.

Отметим, что США ранее также подтвердили, что не обладают достаточной защитой от подобного рода оружия; таким образом, у России нет принципиальной необходимости в большом количестве данных ракет.

Напомним, впервые о создании стратегического ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Позже министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что полк с ракетным комплексом «Авангард» встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Как признали представители Пентагона, подобную ракету Соединенные Штаты Америки смогут разработать только после 2023 года. Командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси ранее подсчитал, что «Авангард» может долететь до территории США за 15 минут.