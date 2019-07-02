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Женщину в Испании выгнали из самолета из-за слишком откровенного наряда

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Женщину в Испании выгнали из самолета из-за слишком откровенного наряда

Малага, 2 июля. Жительницу Великобритании Харриет Осборн не пустили в самолет, следовавший из испанской Малаги в Лондон, из-за слишком откровенного наряда. 

Как сообщает Sputnik International 31-летняя визажист, мать двоих детей Осборн провела ночь в аэропорту Малаги после того, как ей пришлось купить билет на следующий рейс. По словам женщины, сотрудники авиакомпании EasyJet выгнали ее из самолета, заявив, что ее наряд — прозрачный топ без рукавов, без бюстгальтера, — неуместен. 

EasyJet опубликовал заявление, в котором подтвердил, что Осборн сняли с рейса, однако это было сделано из-за ее поведения, а не внешнего вида. Компания также отметила, что «экипаж вежливо попросил клиента надеть дополнительный топ для полета», и пассажир согласился на это. Однако после этого, по данным компании, женщина устроила скандал.

«Мы не терпим оскорбительного или угрожающего поведения по отношению к нашим сотрудникам», — подчеркивается в сообщении EasyJet.

 

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Автор: Олеся Волкова
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