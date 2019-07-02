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Певица Савельева из «Фабрики» заявила, что не планирует возвращаться на сцену

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Певица Савельева из «Фабрики» заявила, что не планирует возвращаться на сцену

Москва, 2 июля.  Певица Саша Савельева из группы «Фабрика», покинувшая коллектив после рождения ребенка, прокомментировала слухи о своем возможном возвращении на сцену.

Савельева приняла решение уделять все время семье, однако в Сети появилась неподтвержденная информация, что певица хочет вернуться. Менеджер Савельевой якобы рассказал, что она готова выступать сольно и исполнять собственные песни за 350 тысяч рублей.  В своем Instagram она в шутку спросила, стоит ли ей уволить такого менеджера? Ее поклонники ответили «Да!». Также она отметила, что ее менеджер назвал чересчур маленькую сумму.

«Менеджер чет продешевил», — с иронией заявила Савельева.

Напомним, 35-летняя певица группы «Фабрика» до последнего скрывала беременность. В декрет Савельева ушла только на восьмом месяце беременности, а до этого всеми способами прятала округлившийся живот. На Савельеву тогда обиделась коллега по цеху Сати Казанова, с которой они дружат с момента основания коллектива «Фабрика». Артистка узнала о беременности подруги из прессы.

Савельева родила первенца весом всего два килограмма, и теперь новорожденный находится под пристальным наблюдением медиков.

Савельева начала свою карьеру в группе «Босиком», потом участвовала группах «Они» и «Аракс». В 2002 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд», где прошла кастинг и основные отборочные туры. Группа «Фабрика», в состав которой вошла Савельева, заняла второе место в финале проекта.

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Автор: Антон Зарубин
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