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Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

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Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Киев, 2 июля. Шестеро детей получили ранения в результате взрыва на детской площадке в Днепропетровской области Украины, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Инцидент произошел в понедельник около восьми часов вечера в селе Пашена Балка. В результате взрыва ранены шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, дети играли на площадке с неким предметом, который потом взорвался. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, что это был за предмет и, главное, откуда он оказался у детей.

Ранее «Газета.ру» сообщала о взрыве в городе Рени Одесской области. Неизвестные бросили гранату во двор дома. Граната взорвалась во дворе частного жилого дома, принадлежащего 42-летней женщине. Взрывом оказались повреждены окна и автомобиль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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Автор: Олеся Волкова
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