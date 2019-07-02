Турция планирует закупать российские самолеты в случае отказа от F-35

Вашингтон, 2 июля. Отказ США поставлять Турции самолеты F-35 может привести к тому, что Анкара рассмотрит возможность приобретения российских самолетов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отметим, что трения между США и Турцией по вопросу поставки оружия все еще сохраняются. Ранее власти США заявили, что могут вычеркнуть Турцию из программы F-35, если Анкара не откажется от сделки с Москвой, согласно которой Турция приобретает ракетно-зенитные комплексы С-400. По мнению Пентагона, подобный шаг ставит под угрозу безопасность США.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эти выходные заявил, что уже обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом свои планы по приобретению российских комплексов С-400, а также американских истребителей F-35. Кроме того, власти Турции хотят купить технологию производства собственных баллистических, а также принять участие в программе совместного производства С-400.

«Первая партия С-400 будет доставлена через неделю или 10 дней. Я четко сказал об этом Трампу, и Путин тоже это сказал», — подчеркнул Эрдоган.

По мнению Эрдогана, прошлый президент США Барак Обама обошелся с турецкими властями несправедливо, не дав Анкаре приобрести американскую систему противоракетной обороны, поэтому в этот раз Турция сделает все, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

Напомним, что ранее турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, в которой сравнило два самолета: российский Су-57 и американский F-35. Издание пришло к выводу, что Су-57 по ряду показателей превосходит американский самолет.