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«Грязная или загоревшая»: поклонники раскритиковали слишком «черный» загар Ани Лорак

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«Грязная или загоревшая»: поклонники раскритиковали слишком «черный» загар Ани Лорак

Москва, 2 июля. Поклонники певицы Ани Лорак неоднозначно отреагировали на ее фото, опубликованное в Instagram. Некоторые из них обратили внимание на чрезмерный загар артистки.

Лорак опубликовала снимок в соцсети. Певица, одетая в короткую юбку и черную полупрозрачную майку, сидит босиком на ступенях дома.

Большинство фанатов, как всегда признавались в любви своему кумиру. Однако появились и те, кто резко раскритиковал артистку за слишком «черный» загар. Как сообщает Nation News, Лорак сравнивали с «курочкой гриль из фаст-фуда», называя внешний вид певицы «ужасно грязным». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

«Боже мой! Ты такая грязная или загоревшая, черная?», — спрашивает пользователь под ником anastasiapro7.

Другие напомнили певице, что слишком длительное пребывание на солнце вредит здоровью.

«Это и вредно очень», — пишет oksanazvezda666.

Настоящее имя певицы Каролина Куек. 40-летняя артистка родом из Черновицкой области Украинской ССР. В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины.

В конце июня украинцы выразили свое возмущение тем, что в списке стран, где пройдут гастроли Лорак, нет Украины. Певица опубликовала на своей странице в Instagram список городов, где пройдут ее масштабные гастроли. Однако Украины в этом списке не оказалось

Этот факт возмутил земляков звезды. Они напомнили Лорак, что она неоднократно обещала им выступить на Украине. Некоторые из них даже назвали после этого певицу «предательницей».

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Автор: Олеся Волкова
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