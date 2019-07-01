Отмена виз для граждан Грузии откладывается

Москва, 1 июля. Москва была готова отменить визы для граждан Грузии до антироссийских беспорядков в середине июня, но теперь с этим придется подождать до лучших времен, сообщил статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен», — заявил Карасин в интервью «Коммерсанту».

Комментируя запрет для российских авиакомпаний на перелеты в Грузию, дипломат отметил, что это жесткая, но «абсолютно адекватная реакция». Он подчеркнул, что Москва не может подвергать российских туристов опасности «от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы».

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией, передавал RT. Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Массовые протесты разгорелись в Тбилиси после того, как грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии МАП. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о запрете отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявления Тбилиси не способствуют нормализации отношений между двумя странами. Как сообщала «Газета.ру», по словам чиновника, российская сторона отрицательно воспринимает исполненные «духом русофобства» заявления грузинского руководства.