Джабаров назвал антироссийскую резолюцию ПАСЕ неопасной для РФ

Москва, 1 июля. Ряд стран подготовил резолюцию против восстановления полномочий России в ПАСЕ. Данное предложение было поддержано представителями Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии.

Как рассказал маршал польского сената Станислав Корчевский, договоренность о создании резолюции была достигнута во время празднования 450-летия подписания Люблинской унии.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, данная резолюция едва ли что-то изменит.

«Во-первых, не уверен, что этот список в реальности будет доказан, даже если внесена будет подобная резолюция. Во-вторых, что это изменит? Абсолютно ничего. Россия в ПАСЕ. Россия получила подтверждение всех своих полномочий. А это – после землетрясения остаточные толчки продолжаются какое-то время, а потом об этом все забудут», — приводит его слова «Национальная служба новостей».

Он подчеркнул, что Россия продолжит подвергаться нападкам в ПАСЕ, однако российская делегация готова к такому развитию событий. А полноправное участие в работе организации даст ей возможность отвечать на все выпады.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме. Это решение поддержали 116 парламентариев, против высказались 62 делегата.