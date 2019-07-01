Суд отменил решение взыскать с «Укроборонпрома» 5 млн рублей в пользу «МиГ» 

Киев, 1 июля. Апелляционный суд на Украине отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей с Красиловского агрегатного завода в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

«МиГ» выиграл дело из-за нарушений контракта, заключенного в 2013 году с госконцерном «Укроборонпром», передавал RT. Однако иск был обжалован.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», решение суда противоречит указу президента Украины, в соответствии с которым российская корпорация была включена в санкционный список.

Напомним, конфликт украинского и российского оборонных предприятий длится с прошлого года. РСК «МиГ» согласилась на предложение Минобороны Болгарии подписать четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15 истребителей МиГ-29. Сумма сделки должна была составить более 81 млн левов (49 млн долларов).

Однако российско-болгарское сотрудничество вызвало недовольство у Киева. Украина подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции из-за готовившегося контракта, хотя у «Укроборонпрома» не было ни лицензии на производство необходимых Болгарии работ по обслуживанию самолетов, ни возможностей для их выполнения. В результате София приостановила сделку с Россией.

Это не первый иск «МиГ» к украинским предприятиям. В прошлом году российская компания пыталась взыскать с «Электронприбора» 63,4 тыс. долларов за невыполнение заказа по поставке комплектующих для самолета МиГ-31. Однако украинский суд встал на сторону «своей» компании, списав невыполнение заказа на форс-мажор.