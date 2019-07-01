Депутат Европарламента заступился за Ассанжа 

Москва, 1 июля. Депутат Европарламента от Италии Пино Кабрас заступился за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Свою позицию он озвучил в ходе Второго Международного форума «Развитие парламентаризма» при обсуждении проблемы фейковых новостей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть принцип журнализма, который сформулировал аргентинец Хорацио Вербицкий: «Журналистика — это распространение того, что кто-то не хочет знать. Все остальное — это пропаганда». Это значит, что власть, даже политическая, даже парламентская, для того чтобы быть настоящей и демократической должна понимать, что новость может быть неудобной, и нужно видеть в этом преимущество», — заявил Кабрас.

При этом он отметил, что очень сложно разграничить — где свобода необходима для правды, а где она служит чему-то плохому, подделке, фейку.

«Сегодня журналисты репрессированы не потому, что они говорят что-то неправильно, они говорят правду. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме не потому, что он распространил фейковые новости. Это были правильные новости, которые изменили понимание мира. И я уверен, что такой человек, как Джулиан Ассанж наоборот заслуживает защиты, как человек, который защищает людей», — добавил евродепутат.

Он также обратил внимание, что не считает, что лишение свободы социальных сетей будет полезным. По словам Кабраса, средства массовой информации могут сами регулировать процесс распространения фейковых новостей, когда «действуют под защитой уважения и самоуважения».

«Что касается ограничений фейковых новостей — многие из них исходят от тех людей, которые сами являются производителями фейковых новостей», — резюмировал депутат.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой Второй Международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на Форум представителей из 132 государств.