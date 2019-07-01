Симоньян прокомментировала доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Москва, 1 июля. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.

«Мы почитали этот доклад и хотели бы сообщить немецкой контрразведке, что в мире есть такая вещь, как интернет. В интернете есть такая вещь, как сайт, и вот у нас тоже есть сайт, и на этом сайте написано, кто мы такие, зачем мы вещаем, и что мы финансируемся государством, и это всем известно уже почти 15 лет как», — заявила Симоньян в эфире «Россия 24».

Медиаменеджер подчеркнула, что Sputnik и RT работают открыто и финансируются Москвой.

Неделей ранее МВД Германии и Федеральное ведомство по защите конституции представили доклад за 2018 год. В документе, как сообщает RT, утверждается, что Россия стремится влиять на общественное мнение в ФРГ, а одним из способов это делать является распространение пропаганды и дезинформации различными путями, в том числе посредством соцсетей, а также государственных или частных институтов, государственных СМИ.

Авторы доклада уверены, что Россия «увеличивает свое медийное присутствие в Германии». По их мнению, для этого государственные СМИ «маскируются под независимые», чтобы «тонко повлиять на общественность». Главными в этом аспекте назывались RT Deutsch и Sputnik.

Отметим, что это далеко не первые нападки на российские СМИ в Германии. В феврале немецкий союз журналистов (DJV), ранее требовавший отказать в выдаче лицензии RT Deutsch на вещание, решил начать отрицать факт ведения в Германии кампании против российских СМИ. По словам председателя союза Франка Юбераля, российские журналисты могут «свободно работать» в Германии и освещать события. При этом, Юбераль подчеркнул, что DJV полагает, что они «наносят ущерб демократии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила об активизации масштабной кампании против СМИ РФ в Германии, сообщали «Известия». Она подчеркнула, что собранные материалы будут направлены в ОБСЕ.