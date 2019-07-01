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Боевики в Сирии открыли огонь по пяти населенным пунктам провинции Латакия

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Боевики в Сирии открыли огонь по пяти населенным пунктам провинции Латакия

Латакия, 1 июля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли пять населенных пунктов сирийской провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, установленный на всей территории Сирии. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Эль-Арейм, Сандран, Эль-Харука и Сафсафа провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской армии нанесли тяжелые ракетные удары по объектам террористических организаций, расположенных на окраинах деревень Аль-Джабин, Таль Малах и Альтамина, в северных пригородах провинции Хама. Это стало ответом на продолжающиеся нападения боевиков на деревни и города в регионе.

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Автор: Олеся Волкова
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