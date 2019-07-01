Иранский парламент пообещал уничтожить Израиль за полчаса в случае нападения США

Тегеран, 1 июля. Глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаба Зоннур выступил с заявлением, в котором предостерег США от нападения на Иран. По его словам, в случае подобного шага Иран ответит ударом по Израилю.

«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — сказал депутат.

Он напомнил, что Иран располагает внушительной военной мощью и готов ее использовать при необходимости.

Ранее ситуацию прокомментировал американский президент Дональд Трамп, заявив, что если произойдет военный конфликт между США и Ираном, он закончится очень быстро.

В апреле Трамп заявил о признании Корпуса стражей Исламской революции — части Вооруженных сил Ирана террористической организацией. Таким образом, Белый дом усиливает конфронтацию с официальным Тегераном. Это заявление американского президента прозвучало после признания Вашингтоном суверенитета Израиля над спорными Голанскими высотами.

Затем, в конце июня иранские силы сбили новый американский беспилотный аппарат Global Hawk. Инцидент произошел на побережье провинции Хормозган в Персидском заливе. По словам иранцев, БПЛА вошел в их воздушное пространство. Вашингтон, однако, настаивает, что дело было в нейтральном пространстве. Трамп отдал приказ нанести ответный удар. Но в самый последний момент, когда ВМС и ВВС США уже были готовы атаковать Исламскую Республику, американский лидер отступил.