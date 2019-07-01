Зеленский назвал провокацию в ДНР попыткой срыва мирных переговоров по Донбассу

Киев, 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня.

Штаб операции объединенных сил Украины заявил об обстреле санитарного автомобиля при попытке эвакуировать раненого. Власти ДНР называют данное сообщение провокацией.

«Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Зеленский обратился к «партнерам в Европе и США» с призывом «должным образом отреагировать» на данный обстрел.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все обвинение в обстреле украинского санитарного автомобиля на южном участке фронта ложь, передает ДАН. Он подчеркнул, что «никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось».

«Это очередная провокация Киева для дискредитации республики перед мировым сообществом», — заявил Басурин, добавив, что ДНР соблюдает мирные договоренности.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов также опровергает высказанные Киевом обвинения. По его словам, на Украине стартовала масштабная медиакампания для обвинения ДНР в срыве минских договоренностей.