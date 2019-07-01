Попытки Яшина накрутить себе рейтинг заказным опросом не помогут ему скрыть провал на выборах в Мосгордуму

Столичная так называемая оппозиция, с треском провалившая сбор подписей для участия в выборах в Мосгордуму, продолжает строить хорошую мину при плохой игре. В этот раз «отличился» глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, штаб которого заказал исследование общественного мнения у «Левада-центра».

Ранее на сайте газеты «Ведомости» появился материал о том, что Яшин якобы лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу столицы. При этом публикация на сайте старейшей российской газеты была основана на данных опроса «Левады», который нельзя назвать ни объективным, ни профессионально проведенным социологическим исследованием.

Внимание на результаты опроса обратил telegram-канал «Медиатехнолог». Если отвлечься от громкого заголовка «Ведомостей» о «всемогущем Яшине», можно заметить много важных деталей.

«Для начала выясняется, что «лидирует» Яшин с 17% голосов опрошенных. Ближайшие конкуренты набрали всего 5% (Березин) и 3% (Касамара)», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, статистическая погрешность исследования оценивается в 6,6%, и это должно заставить читателей задуматься, так как обычно допустимой считается погрешность до 3%.

Еще одна интересная деталь — число респондентов, принявших участие в опросе. Как выяснили авторы telegram-канала, в так называемом исследовании «Левада-центра» приняли участие всего 507 человек: их опросили на улице. То есть «Левада-Центр» заявляет о «лидерстве» Ильи Яшина по числу избирательских симпатий, основываясь на мнении около 500 человек в округе с населением свыше 150 тысяч человек.

Кроме того, «Ведомости» уточняют, что опрос был проведен по заказу штаба самого Яшина, что заставляет еще раз задумать об объективности его результатов.

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал: столичная оппозиция попала впросак со сбором подписей для участия в выборах в Мосгордуму. А появление в «Ведомостях» новости о якобы «лидерстве» Яшина — всего лишь проявление погони СМИ за хайпом на теме избирательной гонки и попытка штаба Яшина выдать желаемое за действительное. Реальное положение дел, отметил Осташко, свидетельствует о совершенно противоположных результатах оппозиции в сборе подписей.

«Я не очень понимаю, кто может голосовать за Яшина с учетом того, что в целом у оппозиции очень большие проблемы с тем, чтобы собрать подписи и выдвинуться. Но я так подозреваю, что это (публикация опроса «Левада-центра». — Прим. ред.) связано с тем, что просто «Ведомости» хотят «хайпиться» на этой теме. Сейчас все «хайпятся» и пытаются выдать желаемое за действительное. Никакого лидерства у Яшина нет. Есть же информация от тех людей, которые подписывают листы для Соболь, что за один выезд волонтеры, которые подписывают листы, собирают две подписи. Не 20, не 50 — две, в лучшем случае. Вопрос в том, что наша либеральная оппозиция настолько себя дискредитировала, что она в нашей стране никому не интересна. Они «профукали» все, что можно было», — сказал Руслан Осташко.

Он также напомнил, что Илья Яшин неоднократно пытался дорваться до власти, и получилось у него это лишь на уровне муниципального округа.

«Это просто связано с тем, что в Москве, к моему личному сожалению, на муниципальном уровне не особо кто-то хотел активно вести кампанию. Но Яшин вложился и смог мобилизовать тот небольшой электорат, который у него есть, и который позволил ему победить. Но я уверен, что во власти, даже на уровне Московской городской думы, такие люди, как Яшин, не нужны», — считает эксперт.

Руслан Осташко также обратил внимание на тот факт, что «оппозиционно настроенная» публика, заявляющая о поддержке Яшина, более активна в социальных сетях и на улицах, нежели на самих выборах.