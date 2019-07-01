Володин встретился с главами парламентов стран Африки

Москва, 1 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел ряд двусторонних встреч с главами парламентов стран Африки. Встречи состоялись в преддверии парламентской конференции «Россия-Африка».

Володин провел встречу с главой Национальной Ассамблеи Анголы Фернанду Да Пиедаде Диаш душ Сантушем, в ходе которой обсуждались вопросы гармонизации законодательства, а также противодействие терроризму и наркотрафику.

Позднее состоялась встреча с главой Национальной Ассамблеи Замбии Патриком Матибини, который выразил уверенность, что конференция «Россия – Африка» станет точкой отсчета для дальнейшего развития отношений между РФ и другими странами африканского континента. Кроме того, Володин и Матибини обсудили сотрудничество между Россией и Замбией в сфере технологий, образования, медицины, и сельского хозяйства.

Глава Палаты депутатов парламента Марокко Хабиб Аль-Малики в ходе встречи со спикером Госдумы выразил уверенность, что внешняя политика РФ направлена на укрепление связей со странами африканского континента. Кроме того, Аль-Малики пригласил Володина посетить Марокко.

Напомним, в эти дни в столице РФ проходит международный форум «Развитие парламентаризма», в рамках которого пройдет конференция «Россия-Африка». В нынешнем году в форуме принимают участие гости из 132 государств. Кроме того, в мероприятии участвуют более 40 спикер парламентов, а также около 800 депутатов и экспертов из разных стран.