Сирия, 2 июля. Турки обстреливают мирных жителей Хасаки и Идлиба у границ, Дамаск считает жертв ночной израильской атаки. В Латакию направлено подкрепление боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба и Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами на северо-западном фронте Хамы, отбили в Хомсе нападение боевиков ИГИЛ1.

«Исламское государство1»: потеряло двух человек в Хасаке, подозревается в нападении на курдский КПП в Дейр-эз-Зоре, напали на конвой правительственных сил в пустыне Хомса.

Курды: обезвредили двух боевиков ИГв Хасаке, отбили нападение неизвестной вооруженной группировки на КПП в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): совершила диверсию в артиллеристком училище в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: зачистила тайник ИГ1 в Идлибе и захватили несколько боевиков, направили в Латакию подкрепление.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): заявил, что подбил две бронированных машины пехоты САА на северо-западе Хамы.

ВС Турции: ранили ребенка на границе Идлиба и двоих фермеров в Хасаке, нанесли авиаудары по курдским опорным пунктам на севере Ирака.

Международная коалиция: сбросила с самолетов бомбы на западе Алеппо в районах предположительного базирования боевиков «Аль-Каиды»1, ликвидировав 11 боевиков.

Провинция Дамаск

Количество жертв израильской бомбардировки Дамаска и Хомса растет. Как сообщило агентство новостей SANA, ночью израильскими военными самолетами были запущены ракеты из воздушного пространства Ливана и были нацелены на военные объекты иранского Корпуса Стражей Исламской революции и проиранского шиитского движения «Хезболла». По обновленным сведениям, в результате атаки погибло по меньшей мере 15 человек, в том числе пять мирных жителей и один семимесячный ребенок - Абдул Рахман.

Провинция Латакия

В провинции Латакия военно-воздушные силы продолжают наносить удары с воздуха по расположениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у города Кабана и в прилегающих горных районах, о чем сообщил новостной портал Baladi News. Предыдущее наступление сирийской армии в Кабане остановилось после более чем месяца боестолкновений с джихадистами «Тахрир аш-Шам» и их союзникам из «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным Twitter-канала XXVII, в Латакию направлена автоколонна с подкреплениям для боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

В окрестностях поселка Хрейтан сирийская армия обстреляла расположения протурецких боевиков, как сообщил портал Baladi News. Информации о потерях радикалов не поступало.

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары на западе Алеппо по районам, где предположительно расположены опорные пункты группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ). В заявлении Центрального командования Вооруженными силами Соединенных Штатов было указано, что операция направлена против боевиков в Сирии, «ответственных за планирование нападений, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и гражданским лицам». Согласно заявлению Министерства обороны США, выпущенному позднее, 11 боевиков группировки «Хурас Ад-Дин» были ликвидированы в результате авианалета.

Как сообщает источник в сети Twitter jisrtv, боевики группировки «Абу Амара» произвела диверсию в артиллерийском училище на юге Алеппо с помощью самодельных взрывных устройств. Три человека пострадали и доставлены в госпиталь Аль-Рази. Данная организация - одна из фракций «Сирийской свободной армии» (ССА), действует в Алеппо с 2011 года.

Провинция Хомс

Как передал канал Halab Today TV, в Хомсе группа боевиков ИГИЛ устроила засаду и обстреляли военнослужащих САА в пустыне Бадия. Армия сумела отбить нападение, обстреляв боевиков в ответ. Данные по пострадавших уточняются.

По данным портала Baladi News, в связи с ракетным обстрелом со стороны Израиля Россия завершила развертывание оборонительных систем С-300 на юго-западе провинции Хама и Хомс. Израильская компания Image Satellite International выложила спутниковое изображение, где видна система у города Масьяф. Агентство Al Masdar передает, что согласно военным источникам в скором времени будут проведены испытания систем.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром канал Euphrates Post сообщил о том, что неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт курдов на дороге между Шхилем и Бусейрой, обстреляв его из пулемета. Данных о жертвах курдские источники не сообщали. Вероятные организаторы атаки – боевики ИГИЛ, скрывающиеся в пустыне.

Днем погремело два взрыва. Первый в деревне Сабихан, где скончался один мирный житель в результате взрыва ракетного снаряда, оставшегося после боевых действий, как сообщил канал Deir Ezzor 24. Второй - в поселке Ас-Суса. Детонировала противопехотная мина, убив фермера. К сожалению, подрывы на снарядах на востоке Евфрата – не редкость, так как курдское ополчение не торопится проводить работы по разминированию.

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии продолжили операцию по ликвидации опорных пунктов боевиков альянса «Тахрир аш-Шам», несколько точечных ударов были нанесены по расположениям джихадистов в районе города Хубейт, Хан-Шейхун, Маарет-Хурма поселка Абдин Ар-Ракая и Карса, как сообщает новостной портал Step News Agency.

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» заявили, что ими был захвачен склад боеприпасов сирийской армии у поселка Сармин, как передает новостное агентство Masar Press Net, но официальные СМИ не подтверждают заявление. К границе с турецкой стороны прибыл очередной конвой бронетехники в сопровождении спецназа и остановился сейчас находится в провинции Хатай, как передал портал Al Masdar.

Вечером ВВС Сирии нанесли точечные удары по укреплениям боевиков у поселка Аль-Бар, города Кансфара, Кафр-Набаль, как передало новостное агентство Baladi News.

В конце дня портал Idrak Media передал, что ребенок из приграничного палаточного лагере у города Атме стал мишенью для солдат турецкой армии и был ранен в ногу. По данным сирийских СМИ, такие события на границе Турции и Идлиба не редкость.

В конце дня джихадисты группировки «Тахрир аш-Шам» выпустили заявление о том, что обнаружили склад боеприпасов и задержали боевики «спящей ячейки» ИГИЛ, которые причастны к организации взрыва в Сармаде, о чем сообщил портал Step News Agency.

Провинция Хама

Продолжаются бои между сирийской армией и радикальными исламистскими группировками на северо-западе Хамы. «Фатах аль-Мубин» обстреляли позиции сирийской арабской армии из противотанковых установок у города Хувейз, как сообщает Twitter-канал Baladi News. Сирийская армия открыла огонь из крупнокалиберной артиллерии по ракетным установкам и минометам боевиков на подступах к поселку Тель-Маллах и Аль-Джуйбен. Несколько точечных ударов ВВС Сирии были нанесены по расположениям джихадистов в Хубейта.

Как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24, в Хаму из Дейр-эз-Зора был переброшен отряд Сил национальной обороны Сирии (NDF) - ополчения, поддерживающего сирийскую армию и суверенное правительство САР. Всего в провинцию было отправлено 300 бойцов.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») заявил, что ими были якобы подбиты два бронированных автомобиля сирийской армии из противотанковой ракетной установки, как сообщил Twitter-канал jisrtv. Данная информация не была подтверждена официальными СМИ.

Провинция Хасака

Согласно данным источника в сети Twitter Mustefa Bali, в городе Аль-Хол бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) обезвредили в ходе рейда двух боевиков, действующих в составе «спящих ячеек» ИГИЛ.

Три человека, включая ребенка, погибли при попытке потушить пожары в деревне Хавас. Огонь из сельскохозяйственных угодий у города Рас-Аль-Айн добрался до поселений фермеров, как сообщает новостной портал Halab Today TV.

В поселке Баб-Сулейман турецкой армией были обстреляны поля риса. Обстрел спровоцировал пожар. Двое фермеров были ранены, как сообщает портал РИА новости.

Ирак

Новостной портал Anadolu Agency сообщает, что ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Как заявило позже Министерство национальной обороны Турции в результате операции было ликвидирована два курдских боевика, также уничтожены огневые точки и укрытия террористов. Антитеррористическая операция Турции против РПК, которой руководит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, началась в иракском районе Киркук в мае. За первые недели операции на севере страны были уничтожены десятки курских бойцов.

Иракские ячейки курдских сил самообороны (YPG) заявили о формировании вооруженных отрядов в горах на севере страны. Курды в своем заявлении подчеркнули, что их целью будут турецкие военнослужащие, незаконно находящиеся на территории Ирака, как передает новостное агентство Anna News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)