Британские СМИ рассказали, как Путин «потроллил» Макрона

Москва, 1 июля. Президент РФ Владимир Путин, похоже, «потроллил» своего французского коллегу Эммануэля Макрона в кулуарах саммита G20 в Осаке. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Как сообщает «ПолитРоссия» авторы Daily Express отмечают, что в центре внимания на прошедшем саммите G20 был российский президент. У него была крайне насыщенная программа. Среди различных переговоров, в частности, состоялась встреча с Макроном.

На переговорах президентов Франции и РФ была затронута тема либерализма, которую ранее обсуждал Путин в интервью Financial Times. Макрон попытался поспорить с российским лидером относительно его слов о том, что идеи либерализма устарели. Глава Франции аргументировал свои слова тем, что либеральной демократии есть что дать этому миру.

Путин в ответ лишь улыбнулся. При этом его жест был крайне харизматичным: по мнению журналистов, таким образом российским президент невербально унизил своего французского коллегу.

«Президент России Владимир Путин, похоже, немного поиздевался над президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как тот попытался покритиковать его за высказывание о том, что либерализм устарел», — пишут британские журналисты.

Напомним, Путин в интервью газете Financial Times заявил, что, по его мнению, либеральная идея «пережила свою цель». Российский лидер подчеркнул, что либеральная идея вступила в противоречие с интересами и ценностями подавляющего большинства коренного населения западных стран.

«Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», — отметил Путин.

Позднее на критику Макрона Путин ответил, что готов подискутировать с ним на этот счет. Российский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «ничто не исчезает бесследно, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии».

Отметим, Путин заявил после, что удивлен дискуссиями, которые вызвало его интервью Financial Times. По его словам, данную беседу он считал обычной. Президент отметил, что темы из его беседы с журналистами были затронуты и на обсуждениях с некоторыми коллегами на G20, кто-то из них разделял его взгляды, а кто-то «оппонировал и спорил» с ним.