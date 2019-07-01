Москва, 1 июля. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил ликвидировать интернет-офшоры для решения проблемы фейк-ньюс. Такую инициативу он озвучил в ходе Второго Международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Фейк-ньюс – это ещё одна проблема, с которой столкнулось наше общество, как до этого оно столкнулось с распространением информации террористического характера, экстремистского характера, распространении через интернет оружия, рекламы и продажи наркотиков и много другого. Это ещё один вызов, который брошен всему мировому сообществу», — заявил Левин.

И в этой связи важно обратить внимание на то, что собственники крупных транснациональных площадок сегодня уже признают, что они не в состоянии справиться с подобного рода проблемами самостоятельно. Они просят участия государственных органов в поиске и выработке этого международного регулирования,отметил депутат.

«Каким образом его можно достичь? Я думаю, что основная проблема на сегодняшний день- это ликвидация интернет-офшоров, тех зон, где люди могут прятаться за фейковыми аккаунтами, за фейкрвыми сайтами, понимаю, что они останутся безнаказанными, если находятся в другой юрисдикции. Юрисдикции в интернете не должно быть, он должен быть также трансграничных. И здесь страны должны максимально сотрудничать, если речь идёт о нарушениях в тех сферах, которые для всех очевидны. Необходима выработка международных принципов, поиск этих инициаторов, зачинщиков распространения такой информации», — добавил парламентарий.

При этом он отметил, что принятие таких мер не должно привести к ограничению свободы слова и свободы распространения информации.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на форум представителей из 132 государств.