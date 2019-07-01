Москва, 1 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом.

На встрече стороны обсудили военно-политическую и гуманитарную ситуацию в Йемене с акцентом на перспективы реализации соглашений, заключенных на прошедших в декабре прошлого года межйеменских консультациях, и достижение всеобъемлющего урегулирования.

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил поддержку деятельности спецпосланника.

«Сторонами была высказана озабоченность негативным влиянием эскалации напряженности в зоне Персидского залива на йеменское урегулирование», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» начался пять лет назад. В конце прошлого года стороны конфликта впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые прошли под эгидой ООН в Стокгольме. Они достигли ряд важных соглашений, в частности, об обмене пленными.