Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой

Москва, 1 июля. Актер Максим Галкин опубликовал в своем Instagram ролик под названием «Поздоровались с морем!». На нем его супруга Алла Пугачева, а также их дети Лиза и Гарри гуляют по пляжу в Юрмале.

Как сообщается, семидесятилетняя Пугачева традиционно проводит свой отпуск на прибалтийском побережье. Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.

«Хорошо с любимым другом и с детьми любимыми погулять по берегу моря в Юрмале», — сказала Пугачева на видео.

Комментаторы поста в Instagram пожелали семье хорошего отдыха, отметили, что Пугачева хорошо выглядит и порадовались за детей.

Некоторые пользователи отметили странную походку немолодой певицы и поинтересовались состоянием ее здоровья.

«Да мы вроде здоровы. А Вы как передвигаетесь, если обувь с подъемом, под ногами песок и ветер сильный», — написал в ответ Галкин.

Галкин и Пугачева отдыхают в Юрмале каждый год, где арендует виллу стоимостью 100 тысяч евро в месяц. Известно, что по соседству живет певица Лайма Вайкуле. По сообщениям некоторых СМИ, Галкин и Пугачева собираются получить вид на жительство в одной из стран Европы.

Ранее Пугачева призналась, что перед юбилейным концертом согласилась на операцию, которая изменила ее голос. Женщина пояснила, что с возрастом ее голос изменился, а петь под фонограмму на последнем выступлении она не хотела.