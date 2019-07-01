«Рисовальщики» подписей за Гудкова и Яшина скрылись до приезда полиции

Москва, 1 июля. Молодые люди, которые, по предварительным данным, подделывали подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму Дмитрий Гудкова и Ильи Яшина, скрылись с места преступления до приезда полиции, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Полиция отреагировала на сообщение о возможном правонарушении, но когда правоохранители прибыли в квартиру по Ленинскому проспекту, фальсификаторы уже сбежали. По словам очевидцев, молодые люди покинули здание, как только были уличены в «рисовке» подписей. Впрочем, подделанные ими подписные листы остались.

Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал на своей станице в Facebook видеоролик, на кадрах которого запечатлена «фабрика» по подделке подписных листов в поддержку других кандидатов — Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. В помещении были обнаружены подписные листы с бланками за Яшина и Гудкова, а также распечатка базы данных, в которой содержится подробная информация об избирателях.

При этом несколькими днями ранее в Москве была обнаружена аналогичная «фабрика», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь, которая также выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.