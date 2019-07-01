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Протестующие ворвались в здание заксобрания Гонконга

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Протестующие ворвались в здание заксобрания Гонконга

Гонконг, 1 июля. Полиция начала разгон акции протестов у законодательного совета в Гонконге. Демонстранты прорвались в здание заксобрания.

По данным британских СМИ, сотни демонстрантов попытались ворвались в здание городского заксобрания и громили все, что попадалось им на пути. Полицейские пытались призвать протестующих разойтись мирно, однако те не прислушались. 

Чтобы разогнать толпу, полицейские распылили слезоточивый газ. Перед зданием заксобрания видны сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. 

Протестующие начали покидать здание совета.

В понедельник власти Гонконга объявили красный (высший) уровень тревоги из-за продолжающихся протестов. 2 июля работа центрального правительственного комплекса будет приостановлена, сообщает «Газета.ру». В заявлении правительства сообщается, что «сотрудники, работающие в правительственном комплексе, не должны приходить на рабочее место, все назначенные визиты будут отменены или перенесены на другой день».

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей поменять закон об экстрадиции, сделать так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай.

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Автор: Олеся Волкова
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