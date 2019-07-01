Протестующие ворвались в здание заксобрания Гонконга

Гонконг, 1 июля. Полиция начала разгон акции протестов у законодательного совета в Гонконге. Демонстранты прорвались в здание заксобрания.

По данным британских СМИ, сотни демонстрантов попытались ворвались в здание городского заксобрания и громили все, что попадалось им на пути. Полицейские пытались призвать протестующих разойтись мирно, однако те не прислушались.

Чтобы разогнать толпу, полицейские распылили слезоточивый газ. Перед зданием заксобрания видны сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами.

Протестующие начали покидать здание совета.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz — BBC News (World) (@BBCWorld) July 1, 2019

В понедельник власти Гонконга объявили красный (высший) уровень тревоги из-за продолжающихся протестов. 2 июля работа центрального правительственного комплекса будет приостановлена, сообщает «Газета.ру». В заявлении правительства сообщается, что «сотрудники, работающие в правительственном комплексе, не должны приходить на рабочее место, все назначенные визиты будут отменены или перенесены на другой день».

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей поменять закон об экстрадиции, сделать так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай.