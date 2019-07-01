«Игра престолов» сделала РЕН ТВ лидером среди российских вещателей

Москва, 1 июля. Трансляция первого сезона сериала «Игра престолов» сделала телеканал РЕН ТВ лидером среди российских вещателей. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

30 июня телеканал РЕН ТВ начал показ телесериала «Игра престолов» в формате «восемь сезонов за восемь воскресений». Согласно данным Mediascope, первые 10 серий посмотрели 10,7% целевой аудитории телеканала в возрасте 25-54 лет. При этом по итогам первого воскресенья РЕН ТВ стал абсолютным лидером телевизионной сетки вещания.

Параллельно с трансляцией сериала РЕН ТВ запустил розыгрыш, в рамках которого телезрители могут выиграть iPhone и многие другие ценные призы. Розыгрыш будет продолжаться пока идет показ всех сезонов телесериала. В первом розыгрыше приняли участие более пяти тысяч телезрителей.