Сирия новости 1 июля 22.30: «Тахрир аш-Шам» ликвидировала группу джихадистов ИГ* в Идлибе, турки обстреливают мирных жителей Хасаки

Сирия, 1 июля. «Тахрир аш-Шам» ликвидировала группу джихадистов ИГ1 в Идлибе, турки обстреливают мирных жителей в Хасаке. В Дейр-эз-Зоре на мине подорвался фермер.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

«Сирийская свободная армии» (ССА): совершила диверсию в артиллерийском училище в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: зачистила тайник ИГ в Идлибе и захватили несколько боевиков.

Курды: не провели должным образом разминирование в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: обстреляли сельскохозяйственные поля, спровоцировав пожар, и ранили двоих мирных жителей в Хасаке.

Международная коалиция: заявляет о ликвидации 11 боевиков группировки «Хурас Ад-Дин» в Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в сети Twitter jisrtv, боевики группировки «Абу Амара» произвела диверсию в артиллерийском училище на юге Алеппо с помощью самодельных взрывных устройств. Три человека пострадали и доставлены в госпиталь Аль-Рази. Данная организация - одна из фракций «Сирийской свободной армии» (ССА), действует в Алеппо с 2011 года.

Как передал Twitter-канал SMM Syria, появились новые сведения об антитеррористической операции международной коалиции во главе с США. Согласно заявлению Министерства обороны США, 11 боевиков группировки «Хурас Ад-Дин» были ликвидированы в результате авианалета на западе провинции, который был совершен сегодня днем .

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает новостное агентство Al Sharqia 24 в поселке Ас-Суса взорвалась противопехотная мина, оставшаяся после боевых действий в провинции. Мирный житель по имени Салеха Аль-Хавих скончался на месте в результате ее детонации. К сожалению, подрывы на минах на востоке Евфрата – не редкость, так как курдское ополчение на занятых ими территориях не торопится проводить работы по расчистке полей и поселков от боеприпасов и взрывчатки и помогать восстанавливать регион в целом. Местное население полагается только на себя.

Провинция Идлиб

На востоке провинции джихадисты группировки «Тахрир аш-Шам» обнаружили склад боеприпасов, оставшийся от боевиков ИГИЛ1. В заявлении группировки также указано, что ими были задержаны боевики «спящей ячейки», которые причастны к организации взрыва в Сармаде. Источники, приближенные к радикалам «Тахрир аш-Шам» распространяют фотографии задержанных и складов, из которых были изъяты взрывчатка, пояса смертников и материал для изготовления бомб, о чем сообщил новостной портал Step News Agency.

Провинция Хасака

В Хасаке второй раз за сегодняшний день турецкая армия открыла огонь в приграничной зоне по мирному сирийскому населению. В поселке Баб-Сулейман турецкой армией были обстреляны поля риса, после чего начался пожар. Двое фермеров были ранены, как сообщает портал РИА Новости. Напомним, что ранее днем на границе Идлиба турецкие пограничники ранили ребенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)