Россия вынудила Украину изменить планы учений с США в Черном море

Киев, 1 июля. Планы совместных украинско-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось изменить из-за якобы действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

По словам Воронченко, Россия якобы внезапно закрыла район плавания, в котором планировалось проводить учения. О каком именно районе идет речь, украинская сторона не сообщила.

«Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать», — приводит слова командующего Военно-морскими силами Украины пресс-служба Государственной пограничной службы.

Воронченко добавил, что Россия вынудила Украину территориально перепланировать маневры.

Напомним, Нацгвардия Украины еще в феврале анонсировала совместные с американскими военными учения с 1 по 12 июля.

Украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в понедельник и продлятся до 12-го июля. В маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты.

Национальный центр управления обороной России сообщил, что силы Черноморского флота следят за эсминцем американских военно-морских сил класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) сразу после его вхождения в Черное море. МИД РФ, в свою очередь, назвал проведение украинско-американских учений опасной идеей.