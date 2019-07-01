Кандидат в МГД нашел «фабрику» по подделке подписей за Гудкова и Яшина

Москва, 1 июля. Штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых сообщил о фальсификации подписных листов в пользу Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

По словам Босых, он получил информацию о том, что в одной из московских квартир действует «фабрика», где осуществляется фальсификация подписных листов в поддержку кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.

Босых и его сторонники отправились в эту квартиру, где были обнаружены молодые люди, которые подделывали подписи избирателей в поддержку Яшина и Гудкова. При этом в квартире было обнаружено большое количество подписных листов с бланками за Яшина и Гудкова, а также распечатки базы данных, в которой содержится подробная информация об избирателях. На своей странице в Facebook Босых опубликовал видеозапись, на которой отчетливо видны подписные листы, куда вписаны фамилии Яшина и Гудкова.

«На стене висел график по датам: там Яшин, Гудков и Соболь еще была», — пояснил Босых.

Кандидат сообщил о «подпольной фабрике» в полицию. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, передает News.ru.

Стоит отметить, что 29 июня полиция задержала несколько человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь, выдвинувшей свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму по 43-му округу.

О подпольной фабрике по фальсификации подписных листов в пользу Соболь сообщил собственник квартиры, в которой она размещалась. При этом в Сети опубликована видеозапись, на кадрах которой отчетливо запечатлены агитационные плакаты и листовки в поддержку Соболь.