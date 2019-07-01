Пенсионный фонд извинился перед ветераном, которому не платили пенсию. ФАН-ТВ

Анне Ильиничне Пученковой Сбербанк отказался платить пенсию. ФАН-ТВ несколько месяцев назад уже рассказывал историю ветерана-инвалида, но разбирательства не утихают до сих пор.

Накануне Дня Победы несправедливое отношение к петербурженке всполошило не только СМИ, но и федеральные органы. После репортажа ФАН-ТВ в дом Анны Ильиничны пришли полицейские «по наводке», как утверждает дочь пенсионерки Галина Киреева. Правоохранители посчитали незаконным нахождение ветерана ВОВ в собственном доме в Псковской области, поскольку у нее отсутствовал паспорт и регистрация.

«Пенсионный фонд, вроде, подал запрос в администрацию Псковской области, чтобы подтвердить, что бабушка жива. Потом приехала участковый врач, тоже подтвердила, что бабушка жива, дала справку. Потом через месяц снова приехала администрация. А бабушка два месяца не получает пенсию, о чем и говорит: «Я живу здесь в Псковской области, я хочу быть прописанной здесь», — говорит Ирина Каськова, внучка пенсионерки.

Напомним, в мае ветерану войны перестали выплачивать пенсию, ссылаясь на то, что недавно был случай, когда начисления переходили умершему человеку. Из-за этой ситуации сотрудникам банка пришлось выплачивать свои средства. Чтобы не повторить ошибку теперь с пенсионеров требуют нотариально заверенное подтверждение, что они живы.

На фоне бюрократических проволочек у Анны Ильиничны стало падать и без того плохое зрение. В этом месяце пенсионерке исполняется 99 лет, и родственники волнуются, что свои, возможно, последние дни ветеран ВОВ пребывает в постоянном стрессе.

«Она вчера вечером заявила: «Я не могу вернуться в суд, у меня нет здоровья. Я не обезьяна, чтобы меня показывали по телевидению. Я хочу справедливости. Верните мне то, что мне положено», — говорит Ольга Кравчина, адвокат.

По итогам предварительного заседания ПФР принес свои извинение Анне Пученковой. Дальнейшие разбирательства перенесены на август. Пенсионный фонд не является платежеспособным, поэтому моральный вред в размере 2 млн рублей, который был в изначальном иске, выплатить не может. Но главное, что пенсионерке снова начали выплачивать деньги. Пока членам семьи достаточно и такого исхода.