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Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

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Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Грозный, 1 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе республики. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Политик назвал нападавшего на  блокпост террористом. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника правоохранительных органов. 

Чеченский политик напомнил, что отряды международных террористов, в рядах которых были несколько десятков тысяч человек, были побеждены, Чечня была восстановлена. По его словам, люди получили возможность учиться, работать и достойно жить. 

«Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни отметил, что советчики, которые называют себя экспертами в области международного терроризма, из года в год дают несоответствующие реальности рекомендации.

«Нам говорят, что с террористами нужно бороться в белых перчатках, предлагать им чашку кофе, если на тебя направили ствол автомата или бросают под ноги гранату… Но в жизни все отличается от восприятия в прохладных кабинетах», — отметил Кадыров.

Члены террористических группировок действуют резко, безжалостно и неожиданно, констатировал глава Чечни. И воспитательные беседы с террористами, когда они уже выдернули из гранаты чеку, не помогут, добавил он.

Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Кадыров отметил, что сейчас многих представителей молодежи толкают на аморальные поступки с помощью пропаганды, в том числе через телевидение и социальные сети. Более того, по мнению главы Чечни, это идет из западного мира. Он обратил внимание на то, что в России никогда не было практики нападения на сотрудника правоохранительных органов с ножом. Это новшество Запада, которое было экспортировано в Российскую Федерацию, подчеркнул он. 

Глава Чечни добавил, что попытки недругов России дестабилизировать ситуацию в стране тщетны.

«Я еще раз повторяю, что ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной. Если у кого-то в голове еще играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!» — резюмировал Кадыров.

Ранее в понедельник стало известно, что на блокпост в в Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный подошел к сотрудники временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Нападавший был ликвидирован. Получивший ранение сотрудник правоохранительных органов скончался по дороге в больницу.  

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Автор: Данила Копп
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