Роскомнадзор посоветовал Google не расслабляться и пригрозил новыми штрафами

Москва, 1 июля. Роскомнадзор выразил надежду на то, что американская корпорация Google увеличит фильтрацию запрещенной в РФ информации. Об этом сказал глава федеральной службы Александр Жаров.

В интервью телеканалу «Россия 24» он объяснил, что когда дело доходит до штрафов, то компания начинает соблюдать российское законодательство.

По словам Жарова, в настоящее время речь идет об очередном штрафе в отношении Google, так как «фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%».

«То есть они достигли почти 80%, а потом как-то расслабились. Надеюсь, что к моменту, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100% и не придется их штрафовать», — сказал глава Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала компании Google несколько крупных штрафов на сумму 438 млн рублей за последние три года. Известно, что против корпорации возбуждено семь дел, одно из которых антимонопольное, четыре — административные и два связаны с нарушениями закона РФ «О рекламе».