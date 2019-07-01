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Жена провинившегося перед Зеленским Климкина работает в офисе президента

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Жена провинившегося перед Зеленским Климкина работает в офисе президента

Киев, 1 июля. Супруга министра иностранных дел Украины Павла Климкина Марина Михайленко возглавляет департамент внешней политики офиса президента.

Как сообщают «Украинские новости», в приемной департамента подтвердили, что Михайленко работает на должности замруководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции — руководителя департамента внешней политики.

На этой должности она была и при бывшем президенте Петре Порошенко.

Ранее в понедельник украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек Климкина к дисциплинарной ответственности. Как сообщала «Газета.ру», это требование связано с тем, что Климкин не поставил президента в известность о полученной от российской стороны ноте по поводу освобождения украинских моряков. Сам же глава МИД срочно ушел в отпуск.

Жена провинившегося перед Зеленским Климкина работает в офисе президента

Зеленский предложил назначить на пост Климкина заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко.

Напомним, в середине мая глава Климкин подал заявление об отставке, отметив, что планирует принять участие в досрочных выборах в парламент. 30 мая Зеленский внес на рассмотрение Рады представление об отставке Климкина, однако депутаты не поддержали увольнение министра. В понедельник сообщалось, что Зеленский повторно внесет на рассмотрение Рады вопрос об отставке министра иностранных дел.

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Автор: Олеся Волкова
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