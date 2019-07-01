«Зенит» объявил об уходе Маркизио

Санкт-Петербург, 1 июля. Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Соответствующая информация появилась на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта», — говорится в сообщении.

Петербургский клуб поблагодарил итальянского футболиста за время, проведенное в Северной столице, и пожелал удачи в карьере.

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Всего за сине-бело-голубых 33-летний полузащитник провел 15 матчей, забив два мяча. В последний раз Маркизио выходил на поле в составе «Зенита» 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче».