Гутерриш обеспокоен решением Ирана увеличить запасы низкообогащенного урана

Брюссель, 1 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением Тегерана увеличить запасы низкообогащенного урана свыше 300 килограммов, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что Тегеран превысил лимит в 300 килограммов обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Гутерриш обеспокоен этими сообщениями», — сказал представитель генсека ООН.

По мнению Дюжаррика, сделанные Тегераном шаги не помогут сохранить СВПД по иранской ядерной программе и не смогут обеспечить улучшение экономической ситуации для республики.

«Принципиально важно, чтобы этот вопрос, также как и другие касающиеся сделки вопросы, обсуждался в рамках специально учрежденного механизма», — добавил Дюжаррик.

Кроме того, Гутерриш обратился ко всем сторонам СВПД с призывом соблюдать условия сделки.

В мае прошлого года США заявили, что выходят из сделки по иранской ядерной программе. Ровно через год Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.