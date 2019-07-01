Бельгийские ученые смогли вылечить диабет с помощью бактерий

Брюссель, 1 июля. Бельгийские ученые помогли 40 добровольцам избавиться от диабета второго типа и снизить уровень холестерина в крови, используя при этом культуры бактерий из рода Akkermansia.

Медики предложили участникам эксперимента принимать каждый день таблетки, которые содержат в себе живые или пастеризованные культуры бактерий вида Akkermansia muciniphila. Спустя три месяца оказалось, что оба типа пищевых добавок улучшили состояние здоровья и самочувствие добровольцев.

Как отметил Патрис Кани из университета Левена, помимо улучшений в метаболизме были замечены и другие изменения в состоянии здоровья участников эксперимента: добровольцы похудели примерно на два килограмма.

«При этом, надо понимать, что наши эксперименты — лишь первый успешный шаг к созданию средств, которые бы решали все эти задачи в клинической практике», — приводит слова Патриса Кани журнал Nature Medicine.

Результаты исследования показали, что уровень инсулина в крови участников эксперимента снизился на 30%, уровень «плохих» форм холестерина — на 8,6% по сравнению с членами контрольной группы. Эти изменения помогли добровольцам избавиться от диабета или преддиабетического состояния.