Samsung Galaxy S10 загорелся во время зарядки

Пекин, 1 июля. Пользователь соцсети Weibo (аналог Twitter) сообщил о проблемах с Samsung Galaxy S10: его телефон сгорел во время подзарядки.

По словам владельца смартфона, сначала он не смог разблокировать Galaxy S10 во время зарядки, а кабель очень сильно нагрелся, после этого устройство задымилось и загорелось.

Пользователь показал видео, на котором запечатлел останки флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Официальных комментариев от компании пока не было.

В середине июня обладатели Galaxy S8 сообщили, что приспособление для сканирования глаз может быть опасным для зрения человека. Некоторые юзеры отметили, что после 2-месячного использования ощутили дискомфорт и раздражение.

Раньше владельцы Note 7 жаловались на то, что мобильное устройство взрывается или горит прямо у них в руках. Обладатели Galaxy S8 оценили уникальный дизайн и новейшие функции смартфона, однако уже в первые месяцы использования начали замечать его негативные стороны.

Эксперты в сфере мобильной техники предупреждают, что в снижении продолжительности жизни аккумуляторов внутри смартфонов виноваты сами пользователи, точнее некоторые их привычки. В частности, они говорят о вреде ночной зарядки, когда устройство полночи заряжается, а вторую половину держит заряд в 100%, передавала «Газета.ру».