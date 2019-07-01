Левин предложил выработать международное решение проблемы фейковых новостей

Москва, 1 июля. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил выработать международные пути решения проблемы фейковых новостей. Такую инициативу он озвучил в ходе второго Международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня во многих странах, включая Россию, шаги в этой сфере уже предпринимаются, в том числе и законодательные. Давайте подумаем, как выработать не только «страновые» принципы регулирования этой сферы. Необходимо обсудить, как можно выработать общие международные пути решения этой проблемы», — заявил Левин.

Он напомнил, что ранее с подобным предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Не так давно на Международном форуме интернет-регулирования в Париже Эммануэль Макрон, президент Франции, как раз говорил о том, что необходимы подобные шаги. И как раз мы, парламентарии, должны объединиться в решении этой проблемы», — добавил Левин.

Кроме того, вопрос о необходимости решения проблемы фейк-ньюс поднимался на Петербургском международном экономическом форуме, отметил депутат.

«Может быть, мы переведем разговор в более конструктивное русло в связи с тем, что здесь находятся законодатели, которые будут не только обсуждать, но и вырабатывать решения бороться с подобными проблемами».

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй Международный форум «Развитие парламентаризма».